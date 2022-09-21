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В Запорожской области усилили группировку ПВО на время референдума

Движение «Мы вместе с Россией» сообщило об усилении ПВО в Запорожской области
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области усилили группировку ПВО на время референдумов о присоединении к России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Если говорить по безопасности, то у нас конкретно усилена группировка ПВО [в связи с референдумом — прим. "Ленты.ру"], усилены артподразделения для того, чтобы враг не пробился и не попытался хоть как-то нарушить свободу волеизъявления», — сказал Рогов.

19 сентября Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к главам регионов с инициативой немедленного проведения референдума о присоединении к России.

20 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что специалисты в администрациях республик уже начали активную проработку соответствующего вопроса.

Референдум о присоединении к России пройдет в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Кристина Есикова
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