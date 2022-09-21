Американский сенатор допустил ослабление помощи Киеву при победе республиканцев

Американский сенатор Мерфи допустил, что помощь Киеву при победе республиканцев ослабнет

Американский сенатор Крис Мерфи допустил ослабление помощи Киеву со стороны США при победе республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в конгресс. Об этом он заявил изданию The Washington Post.

«Если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат, думаю, есть вероятность, что они остановят любую дополнительную поддержку», — сказал Мерфи. По его словам, среди американской элиты есть и те, кто выступает против оказания помощи Украине. «Думаю, что существует реальный риск того, что продолжающаяся резолюция станет последним разом, когда мы будем финансировать Украину», — отметил он, добавив, что это станет для Киева катастрофой и ударит по возможностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести борьбу.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что провел телефонный разговор с помощником лидера США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого они обсудили возможности предоставления Киеву помощи.