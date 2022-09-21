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Американский сенатор допустил ослабление помощи Киеву при победе республиканцев

Американский сенатор Мерфи допустил, что помощь Киеву при победе республиканцев ослабнет
Крис Мерфи

Крис Мерфи. Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press

Американский сенатор Крис Мерфи допустил ослабление помощи Киеву со стороны США при победе республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в конгресс. Об этом он заявил изданию The Washington Post.

«Если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат, думаю, есть вероятность, что они остановят любую дополнительную поддержку», — сказал Мерфи. По его словам, среди американской элиты есть и те, кто выступает против оказания помощи Украине. «Думаю, что существует реальный риск того, что продолжающаяся резолюция станет последним разом, когда мы будем финансировать Украину», — отметил он, добавив, что это станет для Киева катастрофой и ударит по возможностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести борьбу.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что провел телефонный разговор с помощником лидера США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого они обсудили возможности предоставления Киеву помощи.

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Марина Совина
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