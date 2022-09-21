Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о мобилизации

Роскомнадзор призвал СМИ пользоваться официальными источниками при освещении мобилизации

Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки при освещении частичной мобилизации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Регулятор призвал СМИ и информационные ресурсы пользоваться официальными источниками при освещении мобилизационных мероприятий на территории России. «Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность», — напомнили в ведомстве.