Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о мобилизации

Роскомнадзор призвал СМИ пользоваться официальными источниками при освещении мобилизации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки при освещении частичной мобилизации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Регулятор призвал СМИ и информационные ресурсы пользоваться официальными источниками при освещении мобилизационных мероприятий на территории России. «Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность», — напомнили в ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
Юрист объяснил правило мобилизации для участия в СВО
Семерых человек осудят за организацию нелегального игорного клуба в Москве
Российский госдолг резко подешевел
Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о мобилизации
Киргизия предостерегла своих граждан от участия в иностранных военных конфликтах
Монеточка раскрыла имя дочери и назвала причину этого выбора
В Грузии высказались о введении виз для россиян
Премьер Испании назвал энергосистему ЕС нефункционирующей
Названы востребованные при мобилизации военные специальности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.