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Описано будущее курса рубля

Экономист Кульбака заявил, что курс рубля будет лихорадить

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Курс рубля в ближайшее время будет лихорадить, заявил экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака. По его словам, сначала он может подскочить на фоне попыток россиян вывести валюту. Что будет происходить с курсом дальше предсказать трудно, поскольку факторов, тянущих его в разные стороны, слишком много, добавил Кульбака в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, на данный момент курс рубля зависит в большей степени не от экономических процессов, а от политических шагов. «Мы пока не понимаем, как будут идти боевые действия. А 90 процентов того, что случится с курсом рубля, завязано, конечно, не на экономических действиях, а на военных», — указал финансовый аналитик.

Он уточнил, что шаги, которые были предприняты Центробанком и Правительством России в последние полгода, частично позволяют скомпенсировать удары по экономике.

«Судя по тому как упал курс акций российских компаний, можно сказать, что к таким новостям рынок никогда не сможет привыкнуть. Бесполезно его к ним готовить. Реакция будет, а какой она будет сказать сложно. Но то, что курс будет лихорадить — однозначно», — высказался эксперт.

По его прогнозу, в ближайшее время будет заметно укрепление рубля. «Сначала курс подскочит, потому что люди будут пытаться тем или иным способом перевести валюту или выбрать ее», — поделился экономист. Сильного падения также ждать не следует, добавил он. «Слишком много факторов, тянущих курс в разные стороны. Как внутренних так и внешних», — счел специалист.

Ранее стало известно, что индекс Мосбиржи опустился более чем на 5 процентов после падения накануне на 8,84 процента, Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс рубля не отреагировал на падение рынка. Российская валюта продолжает торговаться на уровне 60 рублей за доллар.

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Виктория Немис
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