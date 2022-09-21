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Премьер Испании назвал энергосистему ЕС нефункционирующей

Премьер Испании Санчес назвал энергосистему ЕС нефункционирующим рынком
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал энергетическую систему Евросоюза (ЕС) рынком, который не функционирует. Слова политика приводит издание Politico.

По словам испанского премьера, сложившаяся ситуация, которая была бы немыслима несколько лет назад, требует нового, творческого подхода. «Извлекая уроки из модели пандемии, почему бы нам не централизовать закупки газа, как мы сделали с вакцинами?» — заявил он.

В то же время Санчес раскритиковал запуск некоторыми странами ЕС угольных электростанций, так как члены Евросоюза не должны останавливать усилия по переходу на более чистые источники энергии.

Также в интервью изданию Санчес призвал перестроить систему Организации Объединенных Наций (ООН) из-за кризиса на Украине. Он отметил, что государствам необходимо многосторонне реагировать на продовольственный кризис, не дублируя при этом программ.

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Варвара Кошечкина
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