Премьер Испании Санчес призвал перестроить систему ООН

Премьер Испании Санчес призвал реформировать систему ООН из-за кризиса на Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал перестроить систему Организации Объединенных Наций (ООН) из-за кризиса на Украине. Об этом политик заявил в интервью изданию Politico.

«Ситуация, созданная Россией в Украине, является главным доказательством того, что нам нужна решительная реформа системы ООН», — подчеркнул он.

Санчес также отметил, что государствам необходимо многосторонне реагировать на продовольственный кризис, не дублируя при этом программ. По его словам, это как минимум включает поддержку усилий Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который является посредником в сделках по экспорту зерна между Россией, Украиной и Турцией.

Ранее постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон поднимет вопрос о реформе Совета Безопасности (СБ) ООН из-за действий России на Украине. По ее словам, Соединенные Штаты выступают за расширение географического представительства в СБ и реформу использования права вето.