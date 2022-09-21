Президент Молдавии призвала к выводу военных России из Приднестровья

Президент Молдавии Санду призвала к уничтожению боеприпасов в Колбасне и выводу военных РФ

Президент Молдавии Майя Санду призвала к безоговорочному выводу из непризнанного Приднестровья российских военных, охраняющих с советского периода склады с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление она сделала на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). По словам Санду, незаконное присутствие военнослужащих из России нарушает нейтральный статус Молдавии и повышает угрозу безопасности страны. Она также призвала к ликвидации боеприпасов со складов в Колбасне, отметив, что они представляют угрозу экологии и безопасности региона.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил о террористической угрозе из-за взрывов в Приднестровье. По его словам, советское вооружение, которое хранится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) может стать приманкой для боевиков.

По разным оценкам, на военных складах в Колбасне находится от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов. Более половины из них просрочены, поэтому их нельзя использовать или транспортировать. Сенатор отметил, что возможная детонация сравнима со взрывом ядерной бомбы мощностью 10 килотонн, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.