В России рассказали о главной угрозе обострения конфликта в Приднестровье

Сенатор Джабаров предупредил о террористической угрозе из-за взрывов в Приднестровье

Советское вооружение, которое хранится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) может стать приманкой для боевиков. Это одна из главных угроз для мировой безопасности, рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Советское наследие

Один из крупнейших складов с советским вооружением находится на территории Приднестровья в 20 километрах от границы с Молдавией. Боеприпасы были вывезены туда из ГДР и Чехословакии после вывода советских войск. Начало конфликта на территории непризнанной республики даст возможность террористам завладеть ими, считает сенатор

Если что-то произойдет, там половина Молдавии слетит вместе с Приднестровьем Владимир Джабаров сенатор

«Это опасно тем, что на территории Приднестровья в селе Колбасна огромный арсенал еще советского вооружения. Это снаряды и многое другое. Это всегда может быть целью террористов. Наши миротворцы, прежде всего, стоят там для защиты этого арсенала, помимо того, что они защищают местное население после конфликта, который произошел между Кишиневом и Тирасполем», — рассказал он.

По разным оценкам, на военных складах в Колбасне находится от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов. Более половины из них просрочены, поэтому их нельзя использовать или транспортировать. Возможная детонация сравнима со взрывом ядерной бомбы мощностью 10 килотонн, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, отметил сенатор.

По словам Джабарова, этот арсенал находится на территории Приднестровья абсолютно законно. Его необходимо ликвидировать, но это очень дорогостоящий процесс, утверждает он.

Разжигание конфликта

Серия взрывов, которая произошла на территории республики 25 и 26 апреля, может быть провокацией Украины, предположил сенатор. Он напомнил, что в непризнанной республике проживают российские граждане, которых Москва обязана защищать.

Последствия могут быть самыми тяжелыми. Не стоит пока об этом говорить. Если есть разум у руководства Молдавии и Приднестровья, они должны сделать все, чтобы конфликт не разжигать Владимир Джабаров сенатор

«Дело в том, что украинцы попытаются и там развязать конфликт, чтобы Молдавия опять схлестнулась с Приднестровьем. Конфликт очень опасен тем, что он может стать спусковым крючком для дальнейшего расширения ситуации, которая происходит сейчас на Украине. Поэтому самое главное сейчас — не допустить начала конфликта там», — заключил он.

Если что-то случится, мы всегда помним, что в Приднестровье проживает 200 тысяч российских граждан. Мы их в обиду не дадим, в случае чего придем на помощь Владимир Джабаров сенатор

Эскалация в Приднестровье

25 апреля, как минимум три взрыва произошло в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе. Позже МВД уточнило, что обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов. Во время инцидента также никто не пострадал.

Днем позже, 26 апреля, Министерство внутренних дел (МВД) непризнанной республики сообщило, что в результате двух взрывов были повреждены вышки радиосвязи. Две мощные антенны, которые транслировали сигнал российского радио, оказались выведены из строя. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Тирасполе прошло заседание Совета безопасности, на котором власти ввели на территории республики «красный», наивысший, уровень террористической опасности. Руководство республики назвало взрывы терактами.

Также заседание Совбеза созвала и президент Молдавии Майя Санду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией. По его словам, новости, которые приходят из региона, вызывают обеспокоенность.

По данным источника «Интерфакса» в правительственных кругах ПМР, взрывы у здания Министерства госбезопасности осуществили три неизвестных человека, приехавшие в республику из Украины.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей российским военным следует начать следующий этап спецоперации, учитывая обстановку в Приднестровье.

