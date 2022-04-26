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ОБСЕ оценила ситуацию в Приднестровье

Миссия ОБСЕ в Молдавии призвала к сдержанности на фоне взрывов в Приднестровье

Фото: Shutterstock

Миссия ОБСЕ в Молдавии осудила попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, а также призвала Кишинев и Тирасполь воздержаться от взаимных обвинений до подробного расследования взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

По словам наблюдателей, сторонам по обеим сторонам Днестра не стоит предпринимать каких-либо действий, которые могут подорвать доверие и стабильность.

При этом ОБСЕ намерена держать контакт с обеими сторонами и внимательно следить за развитием ситуации в регионе, оценивать обстановку в рамках своего мандата.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

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Алевтина Запольская
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