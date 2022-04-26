США высказались об ответственных за взрывы в Приднестровье
США пока не готовы с уверенностью говорить о том, кто несет ответственность за взрывы в Приднестровье. Так высказался о происшествии пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.
«На столь раннем этапе сложно говорить о том, что именно произошло и кто несет ответственность. В данный момент мы не можем ничего исключать», — заявил представитель американского оборонного ведомства. Он также подчеркнул, что Вашингтон изучит, могли ли события в Приднестровье быть «российской провокацией».
Ранее «Интерфакс» сообщал, что взрывы у здания министерства госбезопасности Приднестровье осуществили три неизвестных человека, приехавших в республику с Украины. Источники агентства предположили, что Киев провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья.
О взрывах у ведомства стало известно 25 апреля. Позже также сообщалось об атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя и нескольких взрывах на территории Приднестровского радиотелецентра «Маяк».