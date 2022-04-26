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США высказались об ответственных за взрывы в Приднестровье

В Пентагоне заявили, что пока рано говорить, кто ответственен за взрывы в Приднестровье

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

США пока не готовы с уверенностью говорить о том, кто несет ответственность за взрывы в Приднестровье. Так высказался о происшествии пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

«На столь раннем этапе сложно говорить о том, что именно произошло и кто несет ответственность. В данный момент мы не можем ничего исключать», — заявил представитель американского оборонного ведомства. Он также подчеркнул, что Вашингтон изучит, могли ли события в Приднестровье быть «российской провокацией».

Ранее «Интерфакс» сообщал, что взрывы у здания министерства госбезопасности Приднестровье осуществили три неизвестных человека, приехавших в республику с Украины. Источники агентства предположили, что Киев провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья.

О взрывах у ведомства стало известно 25 апреля. Позже также сообщалось об атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя и нескольких взрывах на территории Приднестровского радиотелецентра «Маяк».

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Виктория Кондратьева
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