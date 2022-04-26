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В Приднестровье объявили «красный» уровень террористической опасности

Власти ПМР объявили «красный» уровень террористической опасности из-за серии взрывов

Фото: Telegram-канал «ТСВ Приднестровье»

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики вводят на всей ее территории «красный», наивысший, уровень террористической опасности из-за серии взрывов, которые произошли 25 и 26 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента ПМР Вадима Красносельского.

О повышении уровня террористической опасности было объявлено после заседания Совета безопасности республики. Руководство страны официально подтвердило инциденты со взрывами на ее территории и квалифицировало их как теракты.

«Зафиксировано три факта: пострадали здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк», — говорится в заявлении.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

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Алевтина Запольская
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