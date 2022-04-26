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Кремль прокомментировал ситуацию в Приднестровье

Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Приднестровье

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом во вторник, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — объяснил представитель Кремля.

В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

Затем были зафиксированы взрывы около воинской части в Парканах. 26 апреля в поселке Маяк произошло еще два взрыва, в результате которых оказались повреждены две вышки, транслировавшие российское радио.

В этот же день президент ПМР Вадим Красносельский ввел на всей территории республики «красный», наивысший, уровень террористической опасности.

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Никита Абрамов
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