Санду созвала экстренное заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье

Президент Молдавии Санду созвала заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду созывает экстренное заседание Совета безопасности на фоне серии взрывов, которые произошли в непризнанном Приднестровье 25 и 26 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ее администрации.

По данным ведомства, встреча начнется в 13.00 по местному времени (совпадает с мск). После заседания глава государства выступит с заявлением для прессы, где разъяснит позицию Кишинева насчет происходящего.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

На следующий день последовали взрывы в поселке Маяк, они повредили транслировавшие российское радио вышки связи.