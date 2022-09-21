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Евросоюз пообещал ответить на шаги России после заявления Путина

Представитель ЕК Стано пообещал ответ на шаги России после заявления Путина

Фото: Гавриил Григоров / Keystone Press Agency / Globallookpress

Европейский союз подготовит ответ на действия России, связанные с заявлением, сделанным президентом Владимиром Путиным 21 сентября, пообещал официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано на пресс-конференции. Его слова передает Reuters.

«Это просто еще одно доказательство того, что Путин не заинтересован в мире», — заявил представитель ЕК. По его словам, обращение Путина к нации было «шагом отчаяния», а «ядерная авантюра» российского президента грозит вызвать большие глобальные последствия.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не воюет с Россией на территории Украины, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны ЕС и США не являются признаком такого статуса, но это может измениться в случае нападения на члена блока.

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Николай Чигасов
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