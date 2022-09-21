Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

В Сочи с 22 по 24 сентября прогнозируют сильные ливни, град и смерчи

Жителей и гостей Сочи предупредили о надвигающихся на регион сильных дождях, ливнях с грозами, шквалистом ветре и смерчах. Об опасности сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Специалисты ведомства прогнозируют, что в период с 22 по 24 сентября на территории российского города местами ожидаются сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду. Уточнялось, что из-за ливней реки могут выйти из берегов, возможны сходы селя с гор и формирование смерчей над морем на участке Магри-Веселое.

До субботы, 24 сентября, в Сочи объявлено штормовое предупреждение.

Ранее в сентябре всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России сообщил о возможном появлении смерчей над Черным морем. По словам главы института Максима Бедило, риск их формирования сохранится на побережье Республики Крым и Краснодарского края до 25 сентября.