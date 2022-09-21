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Шольц призвал предоставить Германии место постоянного члена Совбеза ООН

Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке выступил с призывом предоставить его стране место постоянного члена Совбеза международной организации, сообщает ТАСС.

«Германия готова взять на себя большую ответственность — сначала как один из десяти меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем. Я прошу вас поддержать нашу кандидатуру — кандидатуру страны, которая уважает принципы Организации Объединенных Наций, которая предлагает и стремится к сотрудничеству», — заявил он.

Ранее Шольц рассказал журналистам, что его раздражает обсуждение вступления Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). По его словам, он не видит вклада этой организации в формирование стабильных отношений в мире.

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Марина Совина
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