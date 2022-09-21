Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США выступили за расширение Совбеза ООН

Байден заявил, что США выступают за расширение Совбеза ООН
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон выступает за расширение Совбеза ООН, в том числе за счет новых постоянных членов, заявил президент США Джо Байден в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трансляция ведется на сайте организации.

«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира», — заявил Байден.

На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

Также в ходе выступления американский лидер заявил, что США со странами-союзниками прилагают много усилий для недопущения нападения России на членов НАТО. Байден подчеркнул, что более 40 стран направили миллиарды на оружие и технику для Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия освободила 10 воевавших на Украине иностранных наемников
Найдена повышающая риск болезни Альцгеймера мутация
Жители Московского региона стали активнее интересоваться покупкой новых квартир
Назван процент неофициально работающих москвичей
Названы шансы хоккеиста Федотова попасть под частичную мобилизацию
Названы непригодные для машинной стирки вещи
Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
В США рассказали про причину возможного импичмента Байдена
Путин назвал условия изъятия объектов культурного наследия у иностранцев
Пятиметровый крокодил напал на оседлавшего его дрессировщика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.