США выступили за расширение Совбеза ООН

Байден заявил, что США выступают за расширение Совбеза ООН

Вашингтон выступает за расширение Совбеза ООН, в том числе за счет новых постоянных членов, заявил президент США Джо Байден в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трансляция ведется на сайте организации.

«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира», — заявил Байден.

На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

Также в ходе выступления американский лидер заявил, что США со странами-союзниками прилагают много усилий для недопущения нападения России на членов НАТО. Байден подчеркнул, что более 40 стран направили миллиарды на оружие и технику для Украины.