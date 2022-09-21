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Румыния заявила о желании занять место в СПЧ ООН

Президент Румынии Йоханнис заявил о желании страны занять место в СПЧ ООН
Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис . Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что страна хотела бы занять место в совете организации по правам человека на период 2023-2025 годов, сообщает РИА Новости.

Йоханисс о желании Румынии занять место в СПЧ ООН и подчеркнул, что страна выступает за усиление этого совета.

«Нам нужны решительные действия для защиты и поощрения прав человечества, мы должны укреплять систему ООН по защите прав человека и обеспечивать устойчивое и адекватное финансирование всей ее деятельности… Исходя из таких твердых убеждений, Румыния представила свою кандидатуру на место в совете ООН по правам человека на срок 2023-2025 годы», — подчеркнул он.

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Румынский лидер также призвал другие государства немедленно урегулировать замороженные конфликты. Он напомнил, что миротворческая работа ООН всегда служила эффективным инструментом для обеспечения мира и безопасности. Однако для урегулирования конфликтов миротворческой миссии ООН следует приложить дополнительные усилия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН. «Я хотел бы, чтобы мы приступили к реформированию Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы он стал более репрезентативным, принял бы новых постоянных членов и оставался в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае массовых преступлений», --подчеркнул он.

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Марина Совина
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