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Юрист объяснил статус россиян со справкой вместо военного билета

Юрист Мугунянц: людей со справкой вместо военного билета не коснется частичная мобилизация

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Люди, которые до 27 лет уклонялись от службы в армии и получили по достижении этого возраста справку вместо военного билета, в ходе частичной мобилизации не должны подлежать призыву, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» юрист Артем Мугунянц.

«Если объявят всеобщую мобилизацию, то [обладателей справок] будут призывать, как и всех. К ним будут применяться те же условия, как к людям, которые не служили, но имеют военный билет. То же касается и тех, кто вообще не имеет никаких [регулирующих статус военнообязанного] документов», — сказал он.

Ранее Мугулянц перечислил специальности запасников, которые будут интересовать военкомов в первую очередь. По его мнению, потребуются наступательные войска: танкисты, морская пехота и мотострелки.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.

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Сергей Истомин
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