Диетолог рассказала о важности выпитого натощак утром стакана воды

Врач Елена Тихомирова: стакан воды натощак омолаживает и бодрит

Стакан воды натощак способен омолаживать и бодрить, рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. Важность выпитой утром жидкости она объяснила в беседе с «Газетой.ру».

По ее словам, ночью человек теряет около полулитра воды, а после поступления жидкости в организм запускаются процессы желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, кровь разжижается. «Сгущение крови может привести к образованию тромбов, поэтому выпитые с утра 1-2 стакана воды — это отличная профилактика тромбоза. Жидкая кровь более питательна для головного мозга, поэтому это также отличный способ улучшить работу мозга», — объяснила она.

Помимо этого, продолжила Тихомирова, стакан воды натощак запускает все обменные процессы и притупляет чувство голода, поэтому во время приема пищи насыщение приходит быстрее. Врач также предупредила, что обезвоживание и недостаток жидкости в организме может привести к появлению преждевременных морщин и снижению качества волос. «Достаточное употребление воды в комплексе с правильным и сбалансированным питанием поможет сохранить красоту и здоровье волос и кожи», — разъяснила врач.

Наконец, добавила врач, стакан воды натощак улучшает работу лимфатической системы, благодаря чему организм становится менее восприимчивым к опасным микроорганизмам, а это, в свою очередь, способствует профилактике образования камней в почках и инфекций мочевыводящих путей.

Ранее врач Моника Вассерманн предупредила об опасности кофе. По ее словам, употребление кофе может увеличивать риск образования тромбов.