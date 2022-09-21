Киргизия сообщила о стрельбе на границе с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии заявила о двух выстрелах на границе с Таджикистаном

На киргизско-таджикской границе прозвучала стрельба. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

«Сегодня в период с 18:20 (15:20 мск) до 18:50 (15:50 мск) были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Кыргызстана», — заявил представитель пресс-центра.

Он отметил, что ситуация на участке границы в Баткенской области характеризуется как напряженная.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем конфликт на киргизско-таджикской границе. В ходе беседы Жапаров обвинил Таджикистан в «неспровоцированной агрессии».

14 сентября началось вооруженное столкновение, произошла перестрелка между пограничниками стран. «Инцидент с применением оружия» случился на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии.

