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Президент Киргизии обсудил с генсеком ООН конфликт на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Жапаров обсудил с генсеком ООН конфликт на границе с Таджикистаном

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем произошедший на киргизско-таджикской границе конфликт. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Во время беседы Жапаров, в частности, обвинил Таджикистан в «неспровоцированной агрессии» и атаке пограничных и гражданских объектов по всему периметру киргизско-таджикской границы.

Гутерриш в свою очередь выразил свои соболезнования в связи с человеческими жертвами в ходе конфликта и отметил, что с нетерпением ждет, когда Бишкек и Душанбе решат вопрос делимитации границы.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии прибыл в Нью-Йорк для участия в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Уточняется, что у него также запланирован ряд встреч на высоком уровне.

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Георгий Нестеров
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