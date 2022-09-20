Глава Киргизии прибыл в Нью-Йорк на мероприятие ГА ООН

Президент Киргизии Жапаров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН

Глава Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны, передает ТАСС.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл в город Нью-Йорк для участия в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сказано в сообщении.

Кроме того, уточняется, что он выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с генеральным секретарем международной организации Антониу Гутерришем. Помимо этого, Жапаров запланировал провести ряд встреч на высоком уровне.

Ранее глава республики уверил в боеспособности страны. По его словам, у Киргизии хватит сил и средств для восстановления домов, разрушенных в ходе конфликта с Узбекистаном.

14 сентября стало известно о вооруженном столкновении на киргизско-таджикской границе. 19 сентября Жапаров объявил траур по погибшим в зоне конфликта.