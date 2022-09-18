Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте с Таджикистаном

Глава Киргизии Жапаров объявил 19 сентября траур по погибшим на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем траура по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном. Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно указу, в этот день на всей территории республики, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи.

Ранее сообщалось, что в результате вооруженного конфликта в Баткенской области погибли 36 граждан Киргизии.

17 сентября стало известно, что Киргизия и Таджикистан начали готовиться к переговорам по обстановке на границе. Позднее в пресс-центре Согдийской области Таджикистана рассказали, что по итогам встреч делегаций обеих стран и проведенных переговоров обстановка на таджикско-киргизской границе снова спокойная, и «жители возвращаются к своей повседневной жизни».

О столкновении на киргизско-таджикской границе стало известно 14 сентября. Позднее Киргизия объявила, что военные прекратили обстрелы на границе с Таджикистаном. Уточнялось, что с таджикской стороны интенсивность действий резко снизилась, однако военные все еще периодически обстреливают киргизские позиции.

