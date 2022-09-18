Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло

Минздрав Киргизии: число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до 36

Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 36 человек. Об этом сообщил Минздрав республики, передает РИА Новости.

«Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что число пострадавших достигло 129.

Ранее в Пограничной службе киргизского Госкомитета нацбезопасности сообщили, что обстановка на границе Киргизии и Таджикистана остается напряженной. Подразделения несут службу в усиленном режиме, руководством страны принимаются все меры по стабилизации ситуации.

17 сентября стало известно, что в Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной. Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

