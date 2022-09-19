Президент Киргизии уверил в боеспособности страны

Президент Киргизии Жапаров уверил, что у страны хватит сил и средств для защиты границ

Президент Киргизии Садыр Жапаров уверил в боеспособности страны. Об этом он заявил во время обращения к гражданам, запись его выступления доступна на YouTube.

По его словам, у страны хватит сил и средств для защиты собственных границ и незамедлительного восстановления разрушенных и сожженных в ходе конфликта домов. Глава государства объяснил, что еще два года назад военным не хватало амуниции, однако теперь армия стала мощнее во всех отношениях.

«Как известно, все участки на границах с Республикой Узбекистан урегулированы и остается лишь официально их задокументировать. Сегодня только территории, граничащие с Республикой Таджикистан, не конкретизированы и вызывают проблемы», — сказал он.

Кроме того, Жапаров пообещал, что Бишкек продолжит прилагать все усилия для мирного решения пограничного вопроса.

14 сентября стало известно о вооруженном столкновении на киргизско-таджикской границе. Позже лидер Киргизии объявил 19 сентября траур по погибшим в зоне конфликта.