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Мать и дочь три дня выживали в лесу без еды и воды

В Бразилии мать и ее трехлетняя дочь три дня выживали в лесу без еды и воды

Кадр: Jam Press Vid / Mirror

В Бразилии молодая мать и ее трехлетняя дочь потерялись в лесу и три дня выживали без еды и воды. Об этом сообщает Daily Mirror.

21-летняя Людмила Хеcус да Сильва вместе с дочерью Киарой и 23-летним партнером Вальтером Морейра Вестерманном отправилась в путешествие на машине. Часть пути проходила по безлюдным местам. Там в двигатель машины попала пыль, и она заглохла.

Поскольку мобильная связь не работала, да Сильва и Киара вышли из автомобиля и направились в лес возле дороги, чтобы поймать сигнал. Поскольку они долго не возвращались, Вестерманн отправился на поиски. Не найдя возлюбленную и ее ребенка, мужчина вызвал спасателей.

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Поисковая операция продолжалась три дня. В итоге 12 сентября мать и дочь обнаружили с помощью беспилотника. Да Сильва рассказала, что увлеклась поиском сигнала и ушла слишком далеко. К тому времени, когда она поняла, что заблудилась, ее мобильный телефон разрядился.

По словам бразильянки, все это время они с дочерью ничего не ели. Чтобы утолить жажду, им приходилось собирать влагу с камней, но ее было недостаточно. Она добавила, что Киара молчала всю дорогу и стойко выносила испытания. После спасения трехлетняя девочка жаловалась на жажду и просила воды.

Ранее сообщалось, что в Бразилии унесенный волной мужчина пять дней выживал на необитаемом острове, питаясь лимонами и углем. Огромная волна смыла 51-летнего садовника Нельсон Неди, когда он лазал по скалам на пляже в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

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Евгения Черкасова
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