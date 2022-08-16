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Мужчина пять дней выживал на необитаемом острове и питался лимонами и углем

The Sun: бразилец попал на необитаемый остров и пять дней питался лимонами и углем

Фото: @HANDOUT / Thesun

В Бразилии унесенный волной мужчина пять дней выживал на необитаемом острове, питаясь лимонами и углем. Об этом сообщает The Sun.

Огромная волна смыла 51-летнего садовника Нельсон Неди, когда он лазал по скалам на пляже в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Сильное течение унесло бразильца на пустынный остров Палмас.

«Там не было ничего. Негде спрятаться», — рассказывает Неди. Мужчина провел ночь в пещере, а на следующий день отправился исследовать остров. Он обнаружил заброшенный самодельный рыбацкий навес и нашел на земле два лимона, которые съел вместе с кожурой.

В отчаянии мужчина попытался воспользоваться найденным под навесом одеялом, чтобы привлечь внимание людей на материке. Но они не заметили его, так как он был слишком далеко.

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Неди пытался добраться до пляжа вплавь, но преодолел только половину необходимого расстояния, прежде чем течение снова унесло его в море. «Был момент, когда я перестал шевелиться и повторял, что чего бы Бог ни хотел, он может забрать меня», — вспоминает мужчина.

В ходе второй попытки покинуть остров Неди использовал кусок пенопласта и фанеры в качестве доски для плавания, но и на этот раз течение оказалось слишком сильным.

Мужчина мучался от голода и жажды. Он пробовал пить морскую воду и есть уголь после того, как увидел, что им питаются обезьяны. Но уголь застрял у него в зубах, а от морской воды сухость во рту только усилилась.

Спустя пять дней Неди улыбнулась удача: он увидел группу людей, которые катались на водных лыжах недалеко от его острова. Мужчина начал отчаянно размахивать футболкой, и его заметили. Спасатели доставили Неди на вертолете на сушу. Его госпитализировали, но выписали в тот же день.

Ранее сообщалось, что четверо индонезийских моряков провели четыре дня в океане на плоту из пенопластовых коробок после того, как их судно затонуло после шторма. Чтобы выжить, мужчины связали несколько имевшихся на борту пенопластовых коробок для хранения льда и захватили с собой запас пресной воды и продуктов.

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Алиса Дмитриева
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