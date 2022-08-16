Мужчина пять дней выживал на необитаемом острове и питался лимонами и углем

The Sun: бразилец попал на необитаемый остров и пять дней питался лимонами и углем

В Бразилии унесенный волной мужчина пять дней выживал на необитаемом острове, питаясь лимонами и углем. Об этом сообщает The Sun.

Огромная волна смыла 51-летнего садовника Нельсон Неди, когда он лазал по скалам на пляже в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Сильное течение унесло бразильца на пустынный остров Палмас.

«Там не было ничего. Негде спрятаться», — рассказывает Неди. Мужчина провел ночь в пещере, а на следующий день отправился исследовать остров. Он обнаружил заброшенный самодельный рыбацкий навес и нашел на земле два лимона, которые съел вместе с кожурой.

В отчаянии мужчина попытался воспользоваться найденным под навесом одеялом, чтобы привлечь внимание людей на материке. Но они не заметили его, так как он был слишком далеко.

Неди пытался добраться до пляжа вплавь, но преодолел только половину необходимого расстояния, прежде чем течение снова унесло его в море. «Был момент, когда я перестал шевелиться и повторял, что чего бы Бог ни хотел, он может забрать меня», — вспоминает мужчина.

В ходе второй попытки покинуть остров Неди использовал кусок пенопласта и фанеры в качестве доски для плавания, но и на этот раз течение оказалось слишком сильным.

Мужчина мучался от голода и жажды. Он пробовал пить морскую воду и есть уголь после того, как увидел, что им питаются обезьяны. Но уголь застрял у него в зубах, а от морской воды сухость во рту только усилилась.

Спустя пять дней Неди улыбнулась удача: он увидел группу людей, которые катались на водных лыжах недалеко от его острова. Мужчина начал отчаянно размахивать футболкой, и его заметили. Спасатели доставили Неди на вертолете на сушу. Его госпитализировали, но выписали в тот же день.

Ранее сообщалось, что четверо индонезийских моряков провели четыре дня в океане на плоту из пенопластовых коробок после того, как их судно затонуло после шторма. Чтобы выжить, мужчины связали несколько имевшихся на борту пенопластовых коробок для хранения льда и захватили с собой запас пресной воды и продуктов.