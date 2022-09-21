Повар с тату на 95 процентах тела показал старое фото с чистой кожей

Татуированный повар из Канады Реми показал фото 19-летней давности без рисунков на коже

Канадский шеф-повар и владелец тату-салона Реми (фамилия не указана) с татуировками на 95 процентах кожи показал старое фото, сделанное до трансформации. Соответствующий кадр появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Мужчина продемонстрировал снимок 19-летней давности, на котором предстал с высоким ирокезом, серьгами, в черном плаще и футболке с рисунком черепа. При этом видимые части тела канадца не были украшены узорами. Кроме того, он продемонстрировал, как выглядит в настоящее время. Так, любитель бодимодификаций укоротил волосы, сделал пирсинг губ, носа и переносицы и закрасил чистые участки кожи черным пигментом.

«Люди спрашивают меня, задумывался ли я когда-нибудь о том, как буду выглядеть, когда стану старше. Я не сомневаюсь, что буду еще "страннее", и очень доволен этим фактом», — отметил он в подписи к публикации.

В мае сообщалось, что ephemeral_remy пригрозили лишением родительских прав из-за его татуировок. Мужчина рассказал, что стал получать негативные комментарии от пользователей относительно своего отцовства. Так, юзеры заявляли, что кулинар не имеет права воспитывать 13-летнего сына из-за модификаций внешнего вида.