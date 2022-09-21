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Россияне раскупили билеты на ближайшие рейсы в соседние безвизовые страны

РБК: билеты на ближайшие рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван и Баку раскуплены

Фото: Shutterstock

Россияне раскупили билеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Турцию, Азербайджан, Армению и другие соседние безвизовые страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные авиакомпаний и сайты билетных агрегаторов.

По данным сервиса Aviasales, в настоящее время билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул россияне могут приобрести не раньше пятницы, 23 сентября. Цена на него стартует от 76 тысяч рублей. Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Однако на сайте перевозчика такого билета уже нет. Отмечается, что ближайший доступный прямой рейс в Стамбул — 25 сентября. Стоимость билета свыше 58 тысяч рублей. Тем временем Turkish Airlines предлагает билеты на аналогичный рейс почти за 82 тысячи рублей, но полететь туда можно не раньше 24 сентября.

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Аналогичная ситуация наблюдается с прямыми рейсами из Москвы в Ереван. На сайте «Аэрофлота» на 23 сентября остаются билеты исключительно в бизнес-класс (от 122 тысяч рублей). При этом 24 сентября россияне могут улететь уже «экономом» за 62 тысячи рублей. Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» также можно приобрести не ранее чем на 23 сентября и за 75 тысяч рублей.

Вместе с тем «Азербайджанские авиалинии» предлагают билеты на 22 сентября за 719 евро и за 394 евро, начиная с 24 сентября. Более того, сообщается, что с 23 сентября россияне смогут улететь в Ташкент. Цена вопроса — 64 тысячи рублей.

Ранее в сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что дополнительные ограничения на выезд за границу для российских граждан не вводились. Она призвала россиян дождаться «соответствующих официальных разъяснений», добавив, что ведомство уже запросило уточняющую информацию.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Фариза Бацазова
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