В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений на выезд за границу
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что дополнительные ограничения на выезд за границу для россиян не вводились. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
Руководитель ведомства отметила, что на текущий момент отсутствуют какие-либо ограничения на выезд за границу. Догузова призвала дождаться «соответствующих официальных разъяснений», добавив, что Ростуризм уже запросил уточняющую информацию.
Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что на фоне сообщений о начале частичной мобилизации в стране компании группы («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») продолжают работать в обычном режиме. Ограничения на покупку авиабилетов также отсутствуют.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.