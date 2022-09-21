В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений на выезд за границу

Глава Ростуризма Догузова заявила, что ограничения на выезд за границу не вводились

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что дополнительные ограничения на выезд за границу для россиян не вводились. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Руководитель ведомства отметила, что на текущий момент отсутствуют какие-либо ограничения на выезд за границу. Догузова призвала дождаться «соответствующих официальных разъяснений», добавив, что Ростуризм уже запросил уточняющую информацию.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что на фоне сообщений о начале частичной мобилизации в стране компании группы («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») продолжают работать в обычном режиме. Ограничения на покупку авиабилетов также отсутствуют.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.