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В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений на выезд за границу

Глава Ростуризма Догузова заявила, что ограничения на выезд за границу не вводились
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что дополнительные ограничения на выезд за границу для россиян не вводились. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Руководитель ведомства отметила, что на текущий момент отсутствуют какие-либо ограничения на выезд за границу. Догузова призвала дождаться «соответствующих официальных разъяснений», добавив, что Ростуризм уже запросил уточняющую информацию.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что на фоне сообщений о начале частичной мобилизации в стране компании группы («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») продолжают работать в обычном режиме. Ограничения на покупку авиабилетов также отсутствуют.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.

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Дарья Рыбак
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