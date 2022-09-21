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Власти Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Киева

Власти Запорожской области заявили, что получают угрозы от Киева в связи с референдумом

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Власти Запорожской области получают угрозы со стороны Киева в связи с планируемым референдумом о присоединении к России. Об этом сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Угрозы поступают и будут поступать. Но, поверьте, самое трудное уже позади. Мы сегодня в финале этого длинного восьмилетнего пути. Все избирательные участки охраняются Росгвардией, полицией, вооруженными силами РФ. Небо наше закрыто средствами ПВО. Конечно, все возможно, но это нас не остановит», — заявил Балицкий.

Референдум о присоединении Запорожской области к России пройдет с 23 по 27 сентября.

Сообщается, что на время его проведения в регионе усилили группировку противовоздушной обороны (ПВО). Также усилены артиллерийские подразделения.

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Алевтина Запольская
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