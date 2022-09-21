Опубликован указ Путина о частичной мобилизации в России

Указ Путина о частичной мобилизации в России опубликовали на сайте Кремля

Указ о частичной мобилизации, которая была объявлена в России президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте Кремля в среду, 21 сентября.

В документе, в частности, указывается, что граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных силах России по контракту. Они будут получать такое же денежное содержание.

Также в указе прописываются возможные основания для увольнения с военной службы граждан, призванных в рамках мобилизации. Среди них — достижение предельного возраста пребывания на военной службе, состояние здоровья и вступление в силу приговора суда о лишении свободы.

Путин объявил о начале частичной мобилизации в России ранее 21 сентября. По его словам, такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность страны.