В США стали меньше продавать «вторичку»

В августе в США количество сделок купли-продажи «вторички» снизилось на 0,4 процента

В августе 2022 года в США снизилось количество сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья. Динамика достигла 0,4 процента относительно июля. Об этом сообщает РИА Новости cо ссылкой на данные Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Продажи домов для одной семьи за месяц снизились на 0,9 процента и на 19,2 процента — за год. При этом подобное жилье стало стоить больше — за год цена выросла на 7,6 процента.

Что касается продаж квартир, то за год сделки с такими объектами снизились на 24,6 процента, при этом с июля показатель вырос на четыре процента. Стоимость такой недвижимости поднялась на 7,8 процента.

Ранее стало известно, что в марте 2021-го цены на жилье в США достигли исторического максимума — несмотря на то, что продажи начали сокращаться на фоне усугубляющегося дефицита домов. Медианная цена продажи готовых домов к началу апреля достигла 329,1 тысячи долларов.