В марте 2021-го цены на жилье в США достигли исторического максимума — несмотря на то, что продажи начали сокращаться на фоне усугубляющегося дефицита домов. Об этом сообщает Mansion Global со ссылкой на данные Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

По данным ассоциации, медианная цена продажи готовых домов к началу апреля достигла 329,1 тысячи долларов (24,7 миллиона рублей) — это абсолютный исторический рекорд. В годовом исчислении дома подорожали на 17,2 процента. Продажи жилья в марте тем временем снизились на 3,7 процента по сравнению с февральскими показателями.

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«Потребители вынуждены мириться с резко увеличившейся стоимостью домовладений, растущими ставками по ипотеке и падающим уровнем доступности жилья. Тем не менее они активны на рынке недвижимости», — заявил Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

Ставки по ипотеке слегка увеличились, но остаются привлекательными, подчеркнул Юн. В целом он позитивно оценил будущее американского рынка жилья. «Согласно последним данным, как минимум половина взрослого населения [США] вакцинировалась от COVID-19, а данные о запускаемых проектах строительства и создаваемых рабочих местах свидетельствуют о том, что жилищному сектору будут обеспечены впечатляющие темпы роста объемов спроса и предложения», — заключил Юн.

Ранее России предрекли новую волну роста цен на жилье — по мнению эксперта инвестиционной компании «Универ Капитал» Сергея Дроздова, она может накрыть страну при продлении программы льготной ипотеки. По плану, программа должна завершиться в июне 2021-го.

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