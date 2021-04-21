России предрекли новую волну роста цен на жилье

Темпы роста цен на жилье в России замедлились временно, пауза носит технический характер, заявил агентству Regnum эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

Как пояснил специалист, большинство покупателей стремились приобрести недвижимость до окончания программы льготной ипотеки, и после квартирного ажиотажа 2020-го произошло некоторое охлаждение рынка жилья. «Однако, судя по всему, программа льготной ипотеки будет продлена, а в свете повышения ставки ЦБ [она] выглядит более чем привлекательно. В связи с такой постановкой вопроса можно ожидать новой волны роста цен на жилье в России», — предрек Дроздов.

О том, что темпы удорожания жилой недвижимости в России замедлились, стало известно ранее в апреле. По наблюдениям участников рынка, застройщики перестали повышать цены, чтобы реализовать максимальный объем квартир до окончания завершения льготной ипотеки (программу, по плану, закроют в июне). Кроме того, основной потенциал роста цен, как отметили специалисты, был исчерпан в прошлом году.

Ранее россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир. В 2021 году их приобретение уже не так выгодно, как в 2020-м, ведь за прошлый год цены на жилую недвижимость в среднем по стране выросли на 20 процентов, заявили в Международной академии ипотеки и недвижимости. Есть смысл приобретать квартиру, если человеку действительно она нужна для собственного проживания, но ради вложения средств этого делать не стоит, подчеркнула вице-президент академии Ирина Радченко.

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