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В Минобороны уточнили порядок мобилизации резервистов

Глава Минобороны РФ Шойгу уточнил, что мобилизация резервистов будет проводиться планово
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Порядок мобилизации уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава оборонного ведомства отметил, что мобилизация не будет единоразовой. По его словам, «работа будет проводиться планово».

О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Глава Минобороны также сообщал, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью.

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Варвара Кошечкина
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