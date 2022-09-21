В Госдуме высказались о возможности выезда из страны при частичной мобилизации

Швыткин: частичная мобилизация не ограничивает выезд из РФ тех, кому не приходила повестка

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что частичная мобилизация не ограничивает выезд из страны тех, кому не приходила повестка. Об этом сообщает «Подъем».

«Насколько я знаю, границы всем закрыты только Шенгенской зоны. Дополнительных ограничений нет. Но как только придет повестка, нужно прибыть к военкомату — вот и все», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что не знает, как будут осуществлять контроль наличия или отсутствия повестки у гражданина на границе. «Повестка если приходила, получено уведомление, значит. И если он не придет — 10 лет лишения свободы, вот и весь сказ», — заключил Швыткин.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что перемещение по России граждан, подлежащих частичной мобилизации, допускается, однако является нежелательным. Также он уточнил, что перемещение возможно лишь в том случае, если мобилизуемый не получал на руки повестку.