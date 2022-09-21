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В Госдуме высказались о возможности выезда из страны при частичной мобилизации

Швыткин: частичная мобилизация не ограничивает выезд из РФ тех, кому не приходила повестка
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что частичная мобилизация не ограничивает выезд из страны тех, кому не приходила повестка. Об этом сообщает «Подъем».

«Насколько я знаю, границы всем закрыты только Шенгенской зоны. Дополнительных ограничений нет. Но как только придет повестка, нужно прибыть к военкомату — вот и все», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что не знает, как будут осуществлять контроль наличия или отсутствия повестки у гражданина на границе. «Повестка если приходила, получено уведомление, значит. И если он не придет — 10 лет лишения свободы, вот и весь сказ», — заключил Швыткин.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что перемещение по России граждан, подлежащих частичной мобилизации, допускается, однако является нежелательным. Также он уточнил, что перемещение возможно лишь в том случае, если мобилизуемый не получал на руки повестку.

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Сергей Истомин
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