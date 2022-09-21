В Госдуме высказались о поездках мобилизуемых фразой «лучше этого не делать»

Депутат ГД Картаполов заявил, что мобилизуемым лучше не перемещаться по территории России

Перемещение по России граждан, подлежащих частичной мобилизации, допускается, однако является нежелательным. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД), глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.

На вопрос журналистов о перемещении мобилизуемых депутат ответил фразой «лучше этого не делать». Также он отметил, что перемещение возможно лишь в том случае, если мобилизуемый не получал на руки повестку.

Ранее в Совфеде напомнили, что депутаты Госдумы и сенаторы мобилизации не подлежат.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране ранее 21 сентября. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.