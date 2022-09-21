В России напомнили об отсрочке депутатов и сенаторов от военной службы
Депутаты Государственной Думы и сенаторы мобилизации не подлежат, напомнил в беседе с РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации.
Собеседник агентства сослался на закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», напомнив, что согласно данному закону, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, помимо других категорий граждан, также имеют сенаторы и депутаты Госдумы.
О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.
Глава Минобороны также сообщал, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.