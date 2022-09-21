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В Италии осудили референдумы в Донбассе

Премьер Италии Драги заявил, что референдумы в Донбассе нарушают международное право
СюжетРеферендум в ДНР:
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Премьер-министр Италии Марио Драги во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке осудил готовящиеся референдумы о вхождении в состав России, которые пройдут в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Его слова приводит РИА Новости.

Драги заявил, что референдумы в Донбассе нарушают международное право.

«До сих пор Россия не продемонстрировала своего желания положить конец конфликту: референдумы о независимости в Донбассе являются дальнейшим нарушением международного права, что мы решительно осуждаем», — подчеркнул он.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты запланировано голосование в Запорожской и Херсонской областях.

20 сентября глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме

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Марина Совина
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