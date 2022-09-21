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ВСУ обстреляли снабжающее Донецк водохранилище

ВСУ ударили по снабжающему Донецк водохранилищу, обесточена фильтровальная станция

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по инфраструктуре Верхнекальмиусского водохранилища, которое снабжает Донецк. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. "Ленты.ру") обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция», — говорится в сообщении.

Утром 21 сентября стало известно, что оборудование связи шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повреждено в результате очередного обстрела ВСУ. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимира Рогова, отключились блок трансформаторов и трансформатор собственных потребностей энергоблока.

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Василий Мека
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