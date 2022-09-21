Обстрел ВСУ повредил Запорожскую АЭС

Владимир Рогов: из-за обстрела ВСУ повреждена связь энергоблока ЗАЭС

Оборудование связи шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повреждено в результате очередного обстрела Вооруженных сил Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС. Он также рассказал, что отключен трансформатор.

«Обстрелы идут. Сегодня ночью, в 01:13 по московскому времени, если не ошибаюсь, в результате обстрела было повреждено оборудование связи шестого энергоблока, так называемое ОРУ — открытое распределительное устройство. Плюс в результате обстрелов со стороны боевиков Зеленского отключились блок трансформаторов и трансформатор собственных потребностей энергоблока», — заявил Рогов.

Накануне Рогов сообщил, что Запорожская область полностью разорвала отношения с Украиной как ее часть и никогда не будет с ней отождествляться. «Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом», — подчеркнул Рогов.

