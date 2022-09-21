Минобороны сообщило о поражении восьми пунктов управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении восьми пунктов управления ВСУ

Российские войска поразили восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Артемовск, Святогорск, Александровка и Яровая Донецкой народной республики, а также Купянск, Червонный Оскол Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, также были поражены пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» в районе Николаевки (ДНР) и 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147-ми районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оказалась повреждена одна из труб системы безопасности пятого энергоблока. Украинская артиллерия нанесла удар по линии электропередач, которая идет от пятого энергоблока ЗАЭС в районе города Энергодар, уточнили в ведомстве.