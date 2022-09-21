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В Минобороны сообщили о повреждении трубы системы безопасности энергоблока ЗАЭС

Минобороны России сообщило о повреждении трубы безопасности ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

Фото: Reuters

В результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оказалась повреждена одна из труб системы безопасности пятого энергоблока. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды Первой системы безопасности пятого энергоблока», — уточнили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что украинская артиллерия нанесла удар по линии электропередач, которая идет от пятого энергоблока ЗАЭС в районе города Энергодар.

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20 сентября 2022

Ранее в Минобороны заявили, что Киев возобновил провокации на ЗАЭС для создания угрозы техногенной катастрофы. За сутки было зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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