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Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о защите России ядерным оружием

Президент Вучич заявил, что Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Predrag Milosavljevic / XinHua / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии блефа в словах российского лидера Владимира Путина о защите России ядерным оружием. Об этом он рассказал в эфире программы Wake up America на телеканале Newsmax.

«Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», — сказал Вучич, отвечая на соответствующий вопрос. Он выразил надежду на то, что «наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение». По его словам, это «намного лучше, чем ждать поражения другой стороны».

Ранее на полях Генассамблеи ООН Вучич допустил ухудшение отношений Запада с Россией и КНР. По его словам, расширение вооруженного конфликта может достигнуть мирового уровня, которого не было со Второй мировой войны.

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Марина Совина
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