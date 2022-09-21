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Вучич допустил начало военного конфликта мирового уровня

Президент Сербии Вучич допустил расширение конфликта на Украине до мирового масштаба

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН допустил ухудшение отношений Запада с Россией и КНР и расширение вооруженного конфликта до мирового уровня. Его слова приводит РИА Новости.

Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин. Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы и хотим ли войти через некоторое время (возможно, через месяц или два) в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны

Александр Вучичпрезидент Сербии

Он добавил, что считает, что мир ждет дальнейшее осложнение отношений между Западом и Россией, а также между Западом и КНР.

Наибольший проигрыш при любом исходе

При этом издание China Daily отмечало, что Европейский Союз (ЕС) окажется в наибольшем проигрыше вне зависимости от исхода конфликта между Россией и Украиной.

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Так, журналисты издания подчеркнули, что страны ЕС ощутят последствия украинского кризиса не только в сфере экономики и благосостояния, но и в плане геополитики.

Издание подчеркивает, что тяжесть спланированных США в отношении РФ экономических санкций в наибольшей мере ощутят такие страны, как Франция и Германия. Журналисты полагают, что итогом таких мер станут инфляция и нехватка энергоносителей на Западе.

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Вероятность войны с НАТО

До этого председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что альянс не воюет с Россией на территории Украины, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны ЕС и США не являются признаком такого статуса, но это может измениться в случае нападения на члена оборонного блока.

НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко

Роб Бауэрпредседатель военного комитета НАТО

Он добавил, что НАТО вступит в войну лишь в том случае, если Москва решится напасть на одно из государств-членов блока. Адмирал подчеркнул, что в таком случае альянс намерен «защищать каждую пядь территории» своего союзника.

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Представитель альянса добавил, что исход конфликта с Россией зависит лишь от самой Украины, и первостепенной задачей подобной поддержки является лишь сохранение украинского суверенитета.

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Марина Совина
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