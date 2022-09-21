В Германии рассказали о риске войны между членами НАТО

Обозреватель Die Welt Дрютен заявила об очень высоком риске войны между Турцией и Грецией

Несмотря на единство НАТО, объявленное на фоне конфликта на Украине, между членами альянса существуют разногласия. Об этом заявила обозреватель Каролина Дрютен в материале для Die Welt.

Так, Дрютен заявила об очень высоком риске войны между Турцией и Грецией. «На бумаге Турция и Греция — союзники. Но в недавнем прошлом эти две страны неоднократно стояли на пороге войны», — рассказала она.

Журналист из Германии добавила, что два государства были на грани вооруженного конфликта в 80-х, 90-х и два года назад. В 2020 году конфликт Анкары и Афин затрагивал месторождений углеводородов и статуса греческих островов. На данный момент разногласия стран вновь обострились.

Ранее в НАТО высказались о вероятности войны с Россией. Председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что организация не находится в состоянии конфликта с Москвой. «Я должен заявить об этом очень четко», — подчеркнул он.