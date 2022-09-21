В бундестаге выступили против военных поставок Украине

﻿Депутат бундестага Вагенкнехт заявила, что сторонники поставок оружия Украине безумны

Депутат бундестага ФРГ от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт выступила против военных поставок оружия для Украины и назвала безумными тех, кто является сторонником этой идеи, которая ставит выживание остальных граждан под угрозу. Об этом парламентарий написала в Twitter.

«Федеральное правительство должно выйти из спирали эскалации и поддержать переговоры [между Россией и Украиной]. Те, кто все еще цепляются за поставки оружия и верят, что смогут вытеснить Россию из Крыма, безумны и ставят наше выживание под угрозу», — заявила она.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости усилить поддержку Киева в ответ на введение частичной мобилизации в России.