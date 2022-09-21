В бундестаге выступили против военных поставок Украине
Депутат бундестага Вагенкнехт заявила, что сторонники поставок оружия Украине безумны
Депутат бундестага ФРГ от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт выступила против военных поставок оружия для Украины и назвала безумными тех, кто является сторонником этой идеи, которая ставит выживание остальных граждан под угрозу. Об этом парламентарий написала в Twitter.
«Федеральное правительство должно выйти из спирали эскалации и поддержать переговоры [между Россией и Украиной]. Те, кто все еще цепляются за поставки оружия и верят, что смогут вытеснить Россию из Крыма, безумны и ставят наше выживание под угрозу», — заявила она.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости усилить поддержку Киева в ответ на введение частичной мобилизации в России.