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В Югре решили сохранить исчезающий диалект хантыйского языка

Активисты из Ханты-Мансийска разработают онлайн-словарь хантыйского языка

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

Команда активистов творческой мастерской «Узор Мира» из Ханты-Мансийска решила разработать онлайн-словарь хантыйского языка, чтобы сохранить исчезающий шеркальский или среднеобской диалект. Об этом пишет «Югра-ТВ».

В настоящее время на диалекте говорит меньше ста человек в Березовском районе округа — и это исключительно женщины. Руководитель проекта Денис Вынгилев уже начал записывать произношение слов у носителей языка. Так, начальница Березовского филиала фольклорного центра Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Любовь Кашлатова надиктовала около полусотни слов.

«Примерно будет где-то пять тысяч слов. Я проговорю, он запишет. Остальное это техническая работа, которая вся будет на нем. Я также желаю, чтобы не только мой среднеобской диалект записали, но также и остальные диалекты», — рассказала о сотрудничестве представительница народа хантов.

Кроме того сообщалось, что в 2021 года команда мастерской запустила онлайн-переводчик мансийского языка, над которым работали историки, IT-специалисты, дизайнеры и филологи. Проект планируется внедрить в образовательную программу, пилотной площадкой станет школа Саранпауля (село в Березовском районе ХМАО).

Ранее в сентябре в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре завершился международный фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу».

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Дарья Рыбак
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